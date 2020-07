Erger je je elke keer als je in de spiegel kijkt aan die terugtrekkende haargrens en inhammen, vraag je kapper dan om een passende haarcoupe die camouflerend werkt. Een klassiek herenkapsel volgens de kapseltrends voor 2020 waarbij de zijkanten en achterkant van je haar vrij kort zijn en de haarlengte bovenop je hoofd in verhouding veel langer is, biedt optimale mogelijkheden. Ook crop kapsels met opvallende lengteverschillen tussen de lange bovenlengte en de rest van je haar werken in dit geval in je voordeel. Door de lange bovenlengte naar voren te stylen, valt je terugtrekkende haargrens minder op. Die lange voorkant kan een lok zijn maar ook een korte pony, conform de kapseltrends voor 2020.

Een andere manier om de aandacht van een dunner haar en een wijkende haargrens af te leiden, is een buzz cut. Het contrast tussen de inhammen en haarlijn is dan opvallend minder groot dan bij een langere coupe. Als je dan ook nog voor een haarkleur gaat, die mooi aansluit bij je huidskleur, zijn die inhammen bijna helemaal niet meer te zien.

Een andere oplossing is: je terugtrekkende haarlijn en inhammen accepteren en misschien wel accentueren. Maak er een gepersonaliseerde look van, een hoofd met persoonlijkheid en karakter.

We vatten het even samen in do’s en don’ts:

Do. Om een optrekkende haarlijn en inhammen te camoufleren ga je voor een lange bovenlengte (een klassiek kapsel of een crop) of een buzz cut (gemillimeterd haar).

Do’nt. Style je haar niet naar achter of in een kuif… tenzij je zo zelfverzekerd bent dat je je inhammen en optrekkende haarlijn met stijl en nonchalance weet te dragen.

