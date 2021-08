Haartrends zomer 2021. Trend alert: wet look kapsels

Eén van de coolste kapseltrends voor lente zomer 2021 voor de heren is: de wet look. Zo doe je dat!

Haartrends lente zomer 2021. Trend alert: wet look kapsels. Photo: courtesy of Versace

Op zoek naar een nieuwe, up-to-date twist voor je kapsel? Experimenteer met de wet look volgens de allernieuwste haartrends voor de heren voor 2021. We zagen deze look in uitvergrote versie op de catwalk van Versace.

Hoe creëer je de wet look 2021? Heel eenvoudig: met behulp van een hoogglans wet gel. Wel belangrijk: ga voor een gel die niet hard wordt (zoals in de jaren ’80). Je haar moet er NAT uitzien, niet ‘opgedroogd nat’. Ook moet het nog beweeglijk zijn en niet stijf om je hoofd plakken.

Een ander belangrijk aspect is dat je je haarstyling afstemt op eigen haarsnit. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. Zoals je ziet, hebben alle heren een andere haarcoupe. Dit is de allergrootste haartrend voor de heren voor 2021: doe niet wat anderen doen, maar kies een haarcoupe die bij jouw persoonlijkheid en haartextuur past. De ergste ‘haarzonde’ voor 2021 is rondlopen met een nietszeggend, onpersoonlijk kapsel.

Terug naar de wet looks. Qua haarstyling kun je alle kanten op. Je kunt je haar als een wet pony op je voorhoofd draperen, maar je kunt het ook naar achteren dragen. Heb je gemillimeterd haar, dan wordt het heel gemakkelijk. Gewoon gaan met die gel! Een gemakkelijke manier om wet look gel op je haar aan te brengen, is met behulp van een scheerkwast. Proberen en experimenten is ons advies.

Bekijk de kapselfoto’s van Versace voor lente zomer 2021 en ga er dan zelf mee aan de slag.

