Kapseltrends 2020. Wet looks en paardenstaarten (voor hem)

Zin in een nieuwe hair look? Probeer deze supercoole wet look, al dan niet met paardenstaart. Het is een perfecte look voor de zomer. Stoer en eenvoudig na te doen.

De kapseltrends voor de heren voor lente zomer 2020 laten weer volop wet looks zien. En dat is fantastisch, want deze looks maken je het leven supereenvoudig. Een wet look laat zich gemakkelijk creƫren. Bovendien zijn deze lookjes perfect in geval van bad hair days of niet-gewassen haar.

Helemaal supercool wordt het als je wat langer haar hebt zoals dat de trend is voor lente zomer 2020. Style je haar met een wet look product naar achteren. Ga daarbij heel netjes te werk. Voor een trendy effect gebruik je een kam met grove tanden zodat je vrij brede banen in je haar krijgt (zie de kapselfoto’s). Bind je haar achter op je haar vast in een halfhoge paardenstaart.

Let op: verwar deze haar style niet met de top knot. De top knot als al tijden niet meer in de mode. Bovendien ga je voor het kapsel dat je op onze foto’s ziet heel netjes te werk.

Is je haar niet lang genoeg voor een paardenstaart, trek je haar dan naar achteren en breng het in model met een flinke hoeveelheid wet gel (kies een product dat je haar niet al te stijf maakt).

