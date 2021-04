Het coolste herenkapsel dat we tijdens de Milan Fashion Week hebben gespot, is dat van het Duitse model Cosmo Caspers. Dit kapsel liet weer eens een heel ander licht op de haartrends voor 2021 voor de heren schijnen. Wij fotografeerden Cosmo na afloop van de modeshow van Valentino voor herfst winter 2021.

Cosmo’s haarsnit is vintage maar tegelijkertijd modern. Bovenop het hoofd is het haar vrij kort geknipt waardoor het vanuit zichzelf rechtop lijkt te staan (maar hair stylist Sam McKnight heeft er ongetwijfeld een heleboel haarstylingsproduct op los gelaten).

Ook aan de voorkant is het haar kort en laat het het gezicht vrij. Dit is iets wat we tegenwoordig nog maar weinig zijn. Lokken en pony’s zijn aan de orde van de dag. Cosmo draagt het echter in kuif met golfbeweging. Aan de zijkanten en vooral aan de achterkant is het haar lang zodat de oren en nek bedekt zijn.

In de rest van het haar zit minder beweging. Het is glad gestyled, iets wat tegenwoordig wederom vrij ongebruikelijk is. Al met al is het een coole, vintage maar up-to-date look met een hoog rocksterrengehalte.

De rode haarkleur maakt het extra interessant. Wij weten niet of die natuurlijk is want Cosmo verandert nog wel eens van kleur.

Dit kapsel is met name geschikt voor heren met steil haar. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien wordt dit hypermoderne kapsel voor 2021 jouw nieuwe haarcoupe.

