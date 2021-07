Kapseltrends 2021. De crew cut met retro twist. Iets voor jou?

Kapseltrends 2021. De crew cut met retro twist. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor de heren voor 2021 staan in het teken van langere haarlengtes en giga volumes. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Crew cuts met een retro twist bijvoorbeeld blijven een topper. We kwamen dit kapsel tijdens de modeweek in Milaan meerdere malen tegen.

Even kennis opfrissen: de crew cut is een korte haarstijl met een wat langere bovenlengte bovenop het hoofd. Het kapsel wordt wel geassocieerd met de haarsnitten van militairen en astronauten (waar het oorspronkelijk ook vandaan komt).

Crew cuts laten zich gemakkelijk dragen en zijn vooral ook geschikt voor als je haar wordt dunner is.

De crew cuts die we in Milaan voorbij zagen komen, hadden bovenop het hoofd een vrij lange haarlengte terwijl de zijkanten en achterkant opgeschoren waren. Opvallend was ook de hair styling. De meeste heren kozen voor een scherpe zijscheiding en kamden het haar met een paste of wax opzij zodat je die retro kapsel look krijgt. Voor een maximaal effect zorg je ervoor dat je haar onberispelijk geknipt en tot in de details verzorgd is. Goed scheren is ook een must.

Verder kun je je modelook stylen zoals je wilt. Met zo’n retro kapsel heb je niet veel meer nodig.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe kapsel.

