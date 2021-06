Tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan voor zomer 2022 zagen we supercoole herenkapsels voorbijkomen. Nooit tevoren waren de kapsels zò ontzettend inspirerend.

Kapseltrends 2021. Mega volumes. Foto: Charlotte Mesman

Na de undercut en hipster kapsels van een paar jaar geleden – kapsels die allemaal op elkaar leken en met de tondeuse werden getrimd (géén kunst!) – staat het vakwerk van de kapper weer hoog in het vaandel. Knippen is een kunst en dat was tijdens de afgelopen Men’s Fashion Week in Milaan (juni 2021) goed te zien.

Kapseltrends 2021. Mega volumes. Coole herenkapsels. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2021 staan in het teken van grote, mega volumes en meesterschap. Wie van nature slag of krullen heeft, heeft op dit moment een voorsprong. Het is jouw moment! Laat die haardos groeien en zet er dan een kundige hair stylist op die er een artistieke snit van maakt.

Kapseltrends 2021. Mega volumes. Coole herenkapsels. Foto: Charlotte Mesman

De coolste en meest avant-gardistische kapsels zagen we bij de modeshow voor zomer 2022 van Etro. Wat een hoofden kwamen daar langs! Bekijk het kapsel op onze foto’s maar eens. Het is topzwaar en de hele boel wijst naar voren, alsof deze influencer de wind in de rug heeft.

Kapseltrends 2021. Mega volumes. Coole herenkapsels. Foto: Charlotte Mesman

In de nek is het haar vrij kort en lichtjes en vloeiend opgeknipt, bovenop het hoofd is het haar superlang en het geheim van deze hair look is dat alles naar voren is geföhnd, tot zelfs de bakkenbaarden toe!

Kapseltrends 2021. Mega volumes. Coole herenkapsels. Foto: Charlotte Mesman

Voor deze hair look moet je haar allereerst goed geknipt zijn. Vervolgens heb je de juiste haarstylingsproducten nodig om je haar te preppen. Tot slot föhn je al het haar naar voren en kneed je de lokken met een haarproduct en je vingers in de gewenste vorm.

Vind jij dit net zo cool als wij? Ga dan nu sparen voor die lange bovenlengte!

ADVERSUS