Vier zomer 2020 met een supercoole, stoere rockabilly look. Het coole kapsel van topmodel Lucky Blue is een perfect uitgangspunt voor jouw nieuwe zomerkapsel.

Het kapsel van Amerikaans topmodel Lucky Blue Smith is supercool en helemaal in lijn met de allernieuwste haarmode trends voor zomer 2020. Op zich is het een vrij eenvoudig kapsel dat je kapper – mocht je er in geïnteresseerd zijn – vast en zeker bij je kan knippen. De basis is een klassieke haarsnit met een langere bovenlengte en wat kortere zijkanten. Gewoonlijk is het haar in de nek bij zo’n klassiek kapsel kort en clean, maar hier komt een eerste verschil: bij Lucky Blue is het langer en dat zorgt al direct voor een moderne feeling.

Ook de zijkanten zijn niet al te kort, Let vooral ook op de vorm van de bakkebaarden. Het zijn kleine maar belangrijke details die dit kapsel cool maken. Verder zit de hele clou van dit kapsel ‘m natuurlijk in de lange bovenlengte. Heb je die eenmaal laten groeien, dan komt het op je haarstyling vaardigheden aan wat er van je kapsel gaat worden.

Lucky Blue draagt die lange bovenkant vaak in een lok naar voren. Soms ook geeft hij er een rockabilly twist aan. Op de foto hierboven zie je een wet look versie die hij voor de modeshow van Emporio Armani kreeg aangemeten.

Zoals altijd gaat het om proporties en verhoudingen. Uitgangspunt is dus een klassiek kapsel maar met een veel langere bovenkant en langer haar in de nek. Ons advies: laat je haar lekker groeien en laat er dan door je kapper een goed model in knippen. Op naar een supercool kapsel volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020.

