Kapseltrends heren 2021 2022. Deze crew cut is supercool! Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor de heren voor winter 2021 2022 laten een uiteenlopend beeld zien. Dat werd heel goed duidelijk bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor zomer 2021 2022. De kapsels van de modellen liepen uiteen van megagrote volumes en lange haarlengtes tot crew cuts en gemillimeterde hoofden.



De korte kapsels voor winter 2021 2022 zijn scherp gedefinieerd en vragen om een perfecte grooming. Een beetje zoals de hipster looks van een paar jaar geleden maar dan korter zodat je die brave-jongens-look krijgt, zoals je die op onze kapselfoto’s ziet.



Deze korte haar look is geschikt voor iedereen. Het is een perfect wash & go kapsel, vraagt om weinig hair styling maar moet wel superscherp geknipt worden. De achterkant en zijkanten zijn kort en vloeiend opgeknipt – dus niet met contrasterende haarlengtes zoals in de hipster look.

Het haar bovenop het hoofd is langer en hier als een nette kuif opzij gestyled. Hiervoor gebruik je een wax, paste of mud en een fijne kam waarmee je elk haartje op z’n plaats legt. Even goed scheren en de bakkenbaarden trimmen en jij hebt een supercoole look!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Je kapper zal er wel raad mee weten. Meer crew cuts zien? Klik hier

