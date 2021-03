De kapseltrends voor 2021 laten een gevarieerd beeld zien en dat is niet verwonderlijk want al sinds jaren hameren de hair stylisten erop dat je kapsel vooral uiting moet geven aan je persoonlijkheid. Leidraad daarbij is onder meer de textuur van je haar. Natuurlijk zijn er wel rode draden, trends, in de kapsels te ontdekken. Zo zijn we de afgelopen jaren langere haarlengtes voor de heren gaan zien en voorlopig zal dat ook wel zo blijven.

Maar daarnaast is er in de kapseltrends voor 2021 ruimte voor héél véél creativiteit. Een voorbeeld daarvan is het bloempotkapsel dat we op de catwalk van Valentino voor herfst winter 2021 2022 zagen.

Dit bloempotkapsel is geschikt voor heren met sluik haar. Het is een klassieker die een eigentijdse twist krijgt door het bruuske lengteverschil tussen de bovenlaag en het haar in de nek dat is opgeknipt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie durf jij het aan?

