Kapseltrends heren 2021. Kort kapsel met lange lagen

Geef je korte kapsel een up-to-date twist mee met lange lagen volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2021. Met een kort kapsel kun je meer dan je denkt. Je kunt volume bovenop het hoofd creëren, je kunt het haar rond de oren langer laten en je kunt voor een lok of pony kiezen. Al deze details maken je herenkapsel eigentijds.

Een voorbeeld zie je op de kapselfoto’s die wij bij de modeshow van Boss in Milaan maakten. Het model heeft een korte haarsnit maar tegelijkertijd zit er wel veel beweging en volume in. Dat komt door de lange lagen en de langere haarlengtes bovenop het hoofd (met enkel een wat kortere kruin voor het volume), bij de oren en aan de voorkant. Van achteren is het kapsel korter maar in elk geval niet opgeknipt.

Deze haarstijl is in lijn met de kapseltrends voor de heren voor 2021. Het is een supercoole look die iedereen goed staat en gemakkelijk te bereiken is omdat de haarlengte niet overdreven lang is. Wat je wél nodig hebt, is een handige kapper!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet wordt dit jouw nieuwe kapsel.

