Kapseltrends heren zomer 2022. Dit zagen wij op de catwalk

Kapseltrends heren zomer 2022. Klassieke herenkapsels. Foto: Charlotte Mesman

De afgelopen jaren hebben we qua haarmodes en kapseltrends heel wat uitstapjes gemaakt en hebben we de meest extreme haarstijlen gezien. Je hoeft maar te denken aan de undercuts en hipster looks van een paar jaar geleden. Dat was een fase waarin het accent op een perfecte grooming kwam te leggen. Het was een bewustwordingsproces waarin we aandacht kregen voor details als scherpe haarsnitten, maar ook verzorgde wenkbrauwen en baarden.

Inmiddels zijn die hipsterbaarden er allang weer af en zijn we terug bij natuurlijke haarsnitten waarin de klassieke kniptechnieken centraal staan. De kappersschaar is weer in ere hersteld. Als tegenhanger van de supergegroomde hipster look zijn we lange haarsnitten en volumineuze coupes gaan zien waarbij de textuur van het eigen haar ten volle tot zijn recht komt.

Maar uiteindelijk gaat er niets boven een klassiek herenkapsel met wat langere zijkanten, een wat langere bovenkant en een korte achterkant die de nek vrijlaat.

De look wordt gecompleteerd door een paar nette bakkenbaarden, gladde wangen of een korte, verzorgde baard. Als je wilt, kunt je de coupe net iets moderner maken met een wat langere lok aan de voorkant en ietwat langer haar in je nek (maar zeker geen mullet). Klassieke haarsnitten zijn tijdloos, stijlvol en altijd goed.

Ze zijn bovendien ook veelzijdiger dan je denkt. Met een wax of light gel kun je je klassieke herenkapsel een stoere touch meegeven. Net zoals we dat op de catwalk van Giorgio Armani voor lente zomer 2022 zagen. Er is niet veel voor nodig. De basis is nog altijd een goed geknipt kapsel. Het haarproduct breng je met je vingers op je haar aan. Heb je sluik haar, haal het product dan met je vingers door je haar. Heb je krullen, kneed die dan met het product in model.

Kapseltrends heren zomer 2022. Klassieke herenkapsels. Foto: Adversus

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

