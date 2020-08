Haartrends man herfst winter 2020. Undercut kapsel

De undercut is uit de mode. We roepen het al een tijdje. En dan duikt-ie opeens weer op. De kapseltrends voor winter 2020 2021 zijn inspirerend!

De haartrends voor de man voor herfst winter 2020 2021 laten een groot aantal verschillende haarstijlen zien. Een undercut in ‘hipster’-stijl hoort er niet bij, maar een undercut met een British seventies feeling is supercool. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens.

Dit kapsel is zo uitgesproken dat het bijna voor zich spreekt, maar we lopen er toch samen even doorheen. Bovenop het hoofd is het haar in lange lagen geknipt en naar voren gestyled. Naar achteren toe vervaagt de lange haarlengte in een korte achterkant met een superkorte, cleane nek. Het lange bovenkant en de korte achterkant lopen dus geleidelijk in elkaar over. Aan de zijkanten is het lengteverschil is groter maar ook hier is het idee dat de lengteverschillen nogal vloeiend zijn.

De voorste haarlokken zijn het langst – ze vallen tot op de wenkbrauwen – en alleen daar is er een scherp contrast tussen de lange voorlengte en de korte zijkanten. Het haar rond de oren is heel kort en de contouren van dit kapsel moeten heel clean en verzorgd zijn. Grooming is voor deze haarstijl heel belangrijk.

Het is een gewaagd kapsel, we zijn het met je eens. Maar ben je er het type voor en heb je er zin in, ga er dan voor.

ADVERSUS