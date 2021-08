Kapseltrends man 2021. Zo style je een langere haarsnit met lagen

Kapseltrends man 2021. Lang haar voor heren. Foto: Charlotte Mesman

Eén van de meest opvallende haartrends voor 2021 is: héél véél haar. Veel meer dan we van de heren gewend zijn. Het balletje kan daarbij meerdere kanten oprollen. Aan de ene kant kun je kiezen voor grote, enorme volumes bovenop en rondom je hoofd; aan de andere kant kun je in de lengte werken. Over die laatste haarsnitten willen we het hier hebben.

Als sinds een paar seizoenen zijn lange(re) haarsnitten voor de heren een trend. Denk hierbij aan schouderlang haar op één lengte (topmodel Ton Heukels is hier een voorbeeld van) maar ook aan jaren ’80 kapsels met lang haar in de nek (matje). Een derde trend die we voor 2021 zien, is: schouderlang haar met beweging, lange lagen en een geraffineerde hairstyling.

Dit laatste kapsel is bepaald niet ‘wash & go’. Allereerst vraagt zo’n lange, ‘gebeeldhouwde’ haarsnit om een ervaren kappershand. Vervolgens moet je er zelf elke dag mee aan de slag. Niet alleen is het zaak om je lange manen gezond te houden met haarbalsems, crèmes, maskers en een goed voedingspatroon, je zult ook met haarstylingsproducten gaan werken. Met een coupe zoals die op onze kappersfoto’s word je niet wakker.

Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken en de textuur van je haar, gebruik je een (light) gel, sea salt spray, een mud, wax of crème. Laat je adviseren door je kapper. Leer verder om je haar met behulp van haarproducten en je vingers te stylen. Wees ook niet bang om de föhn erbij te halen. Prep je haar met haarstylingsproducten, kneed het met je vingers in model en fixeer het resultaat met een lauwwarme föhn.

Een zijscheiding werkt voor veel heren het best, ook omdat deze scheiding eventuele asymmetrische gelaatstrekken camoufleert.

Een perfecte grooming maakt het plaatje af. Houd je bakkenbaarden goed bij. Hetzelfde geldt voor je baard die wat langer mag zijn, mits verzorgd.

