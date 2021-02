De haartrends voor 2021 komen nog maar weinig uit de verf en dat is niet verwonderlijk. Sinds vorig jaar hebben we geen professionele schaar meer gezien! Voor de kapseltrends zijn we aangewezen op de coupes die we op de (digitale) catwalks voor lente zomer 2021 voorbijzagen komen.

Op de catwalk van het Italiaanse modehuis Etro voor lente zomer 2021 zagen we interessante herenkapsels voorbijkomen. We lichten een kort kapsel met pony uit. Pony’s blijven een haartrend voor het komende jaar.

En nu komen we bij de kern. Is jouw korte kapsel zodanig uitgegroeid dat het aan de voorkant (bijna) je wenkbrauwen raakt, probeer het dan eens naar voren te stylen zoals op de foto te zien is. Heb je lef, dan zou je de pony zelfs met een scherpe schaar wat kunnen bijpunten.

Deze hippe hair look is geschikt voor sluik maar ook krullend haar. Zoals je ziet, mag er best slag in de pony zitten. Combineer deze look met wat langere bakkebaarden (ook dat zal in deze periode geen probleem zijn).

