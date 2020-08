Kapseltrends man winter 2020. 5 Vragen en antwoorden over de allernieuwste haartrends. Dit moet je weten

De kapseltrends voor de heren voor herfst winter 2020 2021 laten een interessante ontwikkeling zien. Van over-stylede hoofden gaan we terug naar relaxede hoofden met wat langere, nonchalante haarcoupes. Hieronder vind je vijf vragen en antwoorden over de allernieuwste haartrends voor winter 2020 2021.

Allernieuwste haartrends voor de heren voor herfst winter 2020

Vraag 1. Welke haarlengtes gaan we voor herfst winter 2020 2021 zien?

Letterlijk alle haarlengtes: van buzz cuts (geschoren hoofden) tot halflange coupes tot schouderlang haar. Maar de favoriete haarlengte is volgens ons: middellang haar.

Vraag 2. Hoe gaan we ons haar stylen?

De haarstyling wordt nonchalanter, relaxeder. Gelhoofden en scherpe scheidingen maken plaats voor nonchalante, aaibare coupes. De speelse wet looks voor zomer 2020 vormen de overgangsfase van de strenge gel- en mudhoofden van de afgelopen seizoenen naar de losse, ontspannen haarsnitten voor het komende seizoen. Naar verwachting zet deze trend ook voor zomer 2021 door.

Vraag 3. Opgeschoren coupes: ja of nee?

Opscheren blijft een ding maar alleen met zachte overgangen. Abrupte lengteverschillen zijn uit de mode.

Vraag 4. Baard of niet?

Als je het leuk vindt om een baard of snor te dragen, doe het dan. Maar als je ons vraagt of (veel) gezichtsbeharing tot de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 behoort, dan is het antwoord: nee, niet echt. Glad geschoren wangen zijn de trend. Een goed verzorgde stoppelbaard van een paar dagen mag ook maar een lange hipsterbaard is achterhaald.

Vraag 5. Grijs haar of verven?

Niet verven, tenzij je voor een ontzettend coole, speelse kleur gaat: platina, roze, blauw. Maar dek natuurlijke grijze haren niet af met een kleur die je oorspronkelijke haarkleur moet nabootsen. Je krijgt het nooit helemaal mooi of natuurlijk. Accepteer je grijze haren en verzorg je haar goed. Een zilvershampoo geeft je grijze haren een extra finishing touch en gaat een gele gloed tegen.

