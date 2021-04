De kapseltrends voor de heren voor zomer 2021 staan in het teken van grote volumes. De feeling is jongensachtig met een rock twist.

De herenkapsels die je op deze pagina ziet, geven een goed beeld van de kapseltrends voor de heren voor zomer 2021. Het komende seizoen draait het om vormen, grote volumes en natuurlijke bewegingen. De haarsnitten versterken de textuur van je haar; de styling is fashionable jongensachtig met een rock attitude. De lange pony of lok – het is maar hoe je het wilt noemen – verzacht het silhouet.

Dit soort kapsels zien we steeds vaker op de catwalks, maar ook op straat voorbijkomen. Het begon met langere haarlengtes voor de heren. Die trend is nu uitgegroeid tot grote volumes. Lang(er) haar in de nek is zeker nog een trend maar er wordt ook in de hoogte gewerkt, met volumes bovenop het hoofd.

In een zeker opzicht lijken de kapseltrends voor zomer 2021 voor de heren hier (steeds meer) op die van de dames. Lieten de heren vroeger hun krullen of slag maar al te graag wegknippen of styleden ze natuurlijke bewegingen glad, nu gaat het erom om ze te accentueren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en geef je eigen haarcoupe voor 2021 zo’n jongensachtige rock twist mee.

