Zin in een langere haarcoupe? Laat je inspireren door de haarsnit van model Fernando Lindez. Dit kapsel is een schoolvoorbeeld van de allernieuwste haartrends voor winter 2020 2021.

We roepen het al maanden, misschien al een paar jaar: de herencoupes worden langer. Dit signaal krijgen we al sinds jaar en dag door van de hair stylisten backstage bij de modeweken. Langzamerhand heeft deze kapseltrend ook in het straatbeeld voet aan de grond gekregen. In de praktijk zien we dat de heren deze kapseltrend goed oppakken. Heb je gespaard voor een lange coupe, dan zit je goed, want halflange en lange manen zijn ook dé kapseltrend voor winter 2020 2021.

Op zoek naar een geschikte haarsnit? Heb je krullend haar, dan kun je je laten inspireren door de hair look van Spaans model Fernando Lindez. Deze haarsnit is van achteren (in de nek) vrij lang. Het haar bedekt bovendien de oren. Aan de voorkant valt het haar tot net boven de wenkbrauwen. Deze coupe is bijzonder geschikt voor heren die ervan houden om wat haar om en rond het gezicht te dragen. Maar je kunt je haar natuurlijk ook wegstylen. Eigenlijk kun je met deze coupe alle kanten op.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens! Staat je hoofd er wel naar, laat de foto’s dan aan je kapper zien. Die zal er wel raad mee weten.

