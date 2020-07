De haartrends voor zomer 2020 lopen sterk uiteen. De haarlengtes gaan van gemillimeterd kort naar schouderlang. De hoofdregel is nog steeds dat je de textuur van je eigen haar respecteert. Heb je van jezelf krullen, ga dan voor krullen; heb je steil haar, kies dan een kapsel dat geschikt is voor sluike manen. Trends, regels, haarmodes voor zomer 2020. Je kunt ze volgen, maar het hoeft niet! Dat bewijzen de fashionista’s tijdens de Paris Fashion Week.

‘Out of the box’-denken is nog altijd een pré in de modewereld (en daarbuiten ook). Fantasie, creativiteit, uniciteit, persoonlijkheid. Het zijn allemaal sleutelwoorden die garant staan voor een originele look. Afwijken van de regels mag, als je maar aan één voorwaarde voldoet: het moet stijlvol zijn.

Verder is alles geoorloofd. Heb je donker haar maar wil je blond proberen, waarom dan niet? Heb je kort haar, maar lijkt je het wel wat om je haar lang te laten groeien, doe het! Heb je zin om Louis Vuitton bloemen op je hoofd te verven… het is extreem… maar als jij het leuk vindt! Alles mag, alles kan, zeker met de geavanceerde technieken van vandaag de dag.

Doe waar je zin hebt, laat je fantasie gaan maar blijf altijd bij jezelf. Wat je ook doet, je uitgangspunt is altijd je eigen persoonlijkheid en levensstijl. Blijf je niet bij jezelf, dan kun je het mooiste, origineelste, stoere kapsel bedenken, het zal je niet staan…

