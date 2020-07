Kapseltrends zomer 2020. Ga voor die stoere rockabilly look!

Zin in een nieuwe haar look? Probeer dit stoere rockabilly kapsel. en combineer het met een casual outfit. Supercool en helemaal in lijn met de allernieuwste kapseltrends voor 2020.

Heb jij een kapsel met een lange bovenlengte, geef er dan een rockabilly twist aan met een flinke dosis gel. Volgens de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020 mag het weer!

Als Dolce & Gabbana voor rockabilly hoofden gaan, dan mag je er donder op zeggen, dat er sprake is van een trend. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. We maakten ze direct na afloop van de modeshow van het Italiaanse ontwerpersduo.

De modellen voelden zich bij deze rockabilly kapsels zichtbaar goed. Zo’n look is dan ook superstoer, zeker als je ‘m combineert met een casual outfit waar je ogenschijnlijk geen aandacht aan hebt besteed. Dat laatste is wel overigens een voorwaarde om goed weg te komen met zo’n gelfkuif. Als je voor een supercoole maar niet-natuurlijke haarlook gaat, combineer ‘m dan met – wat wel genoemd wordt – een effortless look.

Verder is er niets wat je in de weg staat om je haar eens flink met gel te stylen. Geef er met een kam een mooie beweging aan. Dit keer mag de gel wel een beetje hard worden zodat de kuif goed blijft zitten (gewoonlijk is het beter om je haar ‘aaibaar’ te houden). Je kunt ook voor een minder sterke gel en een haarlak gaan.

ADVERSUS