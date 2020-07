Nooit tevoren lieten de kapseltrends voor de heren zoveel lange haarsnitten zien. Het is nu het moment om je haar te laten groeien. Lees meer over de nieuwste haartrends voor zomer 2020.

Heb je er ooit over gedacht om je haar lang te laten groeien, dan is het er nu het moment voor. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst de kapseltrends voor zomer 2020. Nooit zagen we zoveel lange haarcoupes voor de heren als voor dit seizoen. De tweede reden is de afgelopen lockdown-periode. Krijg je ongewenst commentaar op je ongewoon lange lokken, dan kun je het altijd nog daarop gooien!

Dus grijp je kans en laat dat haar groeien volgens de allernieuwste kapseltrends voor de heren. Bereid je wel voor op een vrij ‘wilde’ periode. Er zal een moment komen waarop je naar de schaar wilt grijpen en alles wilt kortwieken. In die periode is het van groot belang dat je goede haarstylingsproducten gebruikt om je haar in toom te houden. Zodra je haar echt lang – en daardoor ook zwaarder – wordt, zal het gemakkelijker te stylen zijn.

Houd er wel rekening mee dat je meer werk aan je haar zult hebben. Was je haar regelmatig (een schone hoofdhuid bevordert een gezonde haargroei) en gebruik milde, sulfaatvrije shampoos. Vermijd ook haarstylingsproducten die alcohol bevatten. Daar droogt je haar vanuit.

Voor mooi en gezond haar is verder ook je voeding van belang. Zorg ervoor dat je voldoende omega-3 (onder meer in vette vis), en niacine (vitamine B3) en biotine (vitamine B8) binnenkrijgt. Niacine zit onder meer in vlees, vis en volkoren producten. Biotine zit onder meer in eieren, noten en lever.

Nog een laatste tip: vermijd stress. Stress is slecht voor je gezondheid, en ook voor je haar. Je haar kan er droog en dof van worden, en zelfs van gaan uitvallen.

