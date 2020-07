De kapseltrends voor zomer 2020 staan in het teken van langere haarcoupes, maar daarnaast zien we natuurlijk ook klassieke kapsels. Met deze kapsels maak je (een goede) indruk.

De kapseltrends van de afgelopen tijd waren niet bepaald de beste kapsels om een goede indruk (bij een nieuwe werkgever of schoonmoeder) te maken. De undercut en hipster look viel niet bij iedereen in de smaak. Hetzelfde geldt voor de actuele haartrend voor zomer 2020 om je haar lang te dragen, misschien wel in een staartje. Naast deze coole kapseltrends blijven we klassieke(re) kapsels zien. Van die kapsel waarmee je een goede indruk maakt.

Een goed voorbeeld van keurige herenkapsels zoals je schoonmoeder die graag ziet, zagen we bij de modeshow van Pal Zileri. Het haar van de jongens was perfect in model geknipt en met een hydraterend product gestyled waarbij de natuurlijke beweging van het haar werd geaccentueerd.

Om een dergelijke haarlook te creëren moet je haar allereerst gezond zijn. Dit doe je daar het goed te verzorgen met milde shampoos en balsems (en met een gezonde levensstijl zonder al teveel stress). Verder is de keuze van je haarstyling producten erg belangrijk. Ga voor crèmeachtige producten die pluis tegengaan en je haar er goed doorvoed en glanzend doen uitzien. Style je haar met je vingers in model waarbij je lok voor lok de juiste beweging meegeeft. Vanzelfsprekend moet er een scherp model in je haar zitten. Heel belangrijk is dat de contouren clean zijn (geen nekhaar en dergelijke)!

Laat het haar aan weerszijden van je gezicht over je voorhoofd vallen. Zie de kapselfoto’s. Dit kapsel is heel geschikt om inhammen te camoufleren.

ADVERSUS