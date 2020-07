Bij korte kapsels denken we vaak aan klassieke herencoupes met korte zijkanten, een korte achterkant en een langere bovenlengte. Maar zo’n coupe kan ook stoer zijn. Het verschil zit ‘m in tussen de verschillende haarlengtes.

In dit stoere kapsel is er een duidelijk contrast tussen de korte zijkanten/achterkant en de lange bovenlengte. Hoe sterker het contrast, hoe stoerder en moderner de look. Pas wel op dat je er geen undercut van maakt. De lengteverschillen tussen de zijkanten/achterkant en bovenkant mogen te zien zijn, maar moeten wel vrij vloeiend in elkaar overlopen. We hebben het hier niet over de hipster look van een paar jaar geleden. En ook niet over een uitgesproken crop cut.

Een ander verschil met het klassieke kapsel zit ‘m in de bovenlengte die dan wel langer is dan de rest van het kapsel maar niet zo lang als die van de hipsters, en ook korter dan die van de gemiddelde klassieke look.

Let ook op het haar aan de voorkant. Dat mag heel kort zijn. Bij klassieke korte herencoupes zien we vaak een soort lok, maar voor deze stoere look ga je eerder voor een soort minipony die je overigens nog wel (een beetje) opzij kunt stylen.

Tot slot speelt ook de hair styling een rol. Met een licht wet look product (volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2020) accentueer je de stoere uitstraling van dit korte kapsel. Style het haar lichtjes omhoog en je bent een kanjer. Met een mat product oogt dit kapsel direct klassieker. Je kunt er nog een schepje bovenop doen door het glad om je hoofd te stylen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien iets voor jou?

