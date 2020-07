Kapseltrends zomer 2020. Kapsel ideeën voor kort en steil haar

De kapseltrends voor zomer 2020 laten lange(re) herencoupes zien, maar niet iedereen heeft daar zin in. Ben jij een wash & go type of houd je van korte en cleane coupes, ga daar dan ook voor.

De afgelopen tijd hebben we regelmatig aandacht besteed aan langere haarcoupes voor mannen. Dit is dan ook de nieuwigheid als het op kapseltrends voor zomer 2020 aankomt. Het betekent echter niet dat we allemaal ons haar moeten laten groeien. Ben jij een wash & go type of past een langere haarcoupe niet bij je, blijf je haar dan alsjeblieft kort dragen. De trends zijn een bron van inspiratie maar geen must. Ook backstage bij de Fashion Week zagen we korte en cleane haarcoupes.

Wil je echt helemaal niets aan je haar moeten doen, ga dan voor een gemillimeterd kapsel. Het enige dat je moet doen, is je regelmatig bij de kapper presenteren (tenzij je handig bent met de tondeuse).

Heb je steil haar dan kun je ook gaan voor een wat langere coupe en die heel clean stylen met een heleboel product. Je kunt je haar achterover stylen maar ook voor een zijscheiding gaan. Houd er rekening mee dat achterover gestyled haar (net zoals een middenscheiding) je gezicht – en eventuele schoonheidsfoutjes – goed doet uitkomen. Een zijscheiding, al dan niet met lok, laat zich gemakkelijker dragen.

