De kapseltrends voor de heren voor zomer 2020 laten een uiterst gevarieerd beeld zien. Aan de ene kant zien we langere haarcoupes, zelfs tot op de schouders, aan de andere kant korte, gemillimeterde hoofden. Een gulden middenweg vormen de klassieke kapsels die deze zomer vaak een wet look meekrijgen.

Houd je kort haar waar je geen omkijken naar hebt, dan is die (bijna) gemillimeterde coupe natuurlijk iets voor jou. Je kunt zo’n korte haarsnit geheel volgens de allernieuwste haartrends voor zomer 2020 een minipony meegeven. Hierbij wordt al het haar naar voren gebracht en hoog op het voorhoofd recht afgeknipt.

Deze hair look oogt heel modern en is zowel in het stylen als dragen heel gemakkelijk. Vind je het net iets teveel van het goede, dan kun je je haar van voren ook in een geraffineerde korte zijlok laten knippen. Vanzelfsprekend moeten de contouren bij dit soort kapsels perfect gegroomd zijn: een schone nek en mooie contouren rond de oren.

