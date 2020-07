Kapseltrends zomer 2020. Krullend haar heren

De allernieuwste en tegelijkertijd ook grootste haartrend voor zomer 2020 is langere haarlengtes voor de heren. Steeds vaker zien we heren die hun haar op kaaklengte of schouderlengte dragen. Met zo’n haarstijl maak je een statement. Wees ervan bewust dat je niet onopgemerkt door het leven zal gaan.

Nederlands topmodel Ton Heukels draagt zijn blonde, steile haar al jaren net even boven zijn schouders. We kennen hem niet anders. Het is mede dankzij zijn haarlook dat deze Nederlander zo geliefd is in de modewereld. Het geeft hem die coole rocksterrenlook.

Is het nu jouw beurt om je haar te laten groeien volgens de allernieuwste haartrends voor zomer 2020? Geen steil haar, zeg je? Dat snijdt geen hout! Ook als je krullen hebt, kun je je haar laten groeien. Juist als je krullen hebt! Want grote krullenbollen zijn een supertrend. Dus laat die krullen maar staan.

Voorwaarde is wel dat je er een goed model in laat knippen. Je kunt voor een topzware look gaan met veel volume bovenop je hoofd, maar je kunt ook in de lengte werken. Laat je adviseren door je kapper. Of laat je inspireren door de kapselfoto’s op deze pagina. Kom uit je comfort zone! Veel succes ermee.

