Zin in een modern kapsel? Trek tijd uit voor je haarstyling. Laat je inspireren door de kapselfoto’s voor zomer 2020 op deze pagina. Deze coupes hebben een trendy en moderne uitstraling dankzij de geraffineerde en geconstrueerde beweging in het haar.

De basis voor deze kapsels is een haarstylingsproduct. Je kunt werken met een lichte gel (volgens de kapseltrends voor zomer 2020 zijn wet looks cool!) of een wax. Breng het product met je vingers beetje bij beetje op je haar aan. Verwarm je haar zo nodig met de föhn. Creëer met je vingers volume bovenop je hoofd. Maak een scheiding met je vingers. Voor een natuurlijk effect kijk je waar je haar vanzelf openvalt.

Geef je voorste lokken met behulp van je vingers en product beweging. Style de lokken naar binnen toe. Heb je van achteren wat langer haar (helemaal trendy op dit moment) geef het dan een beweging naar buiten toe zodat het haar van achter je hoofd vandaan komt. De uitstaande beweging aan de achterkant contrasteert met de inwaartse beweging aan de voorkant.

Deze haarstyling komt maximaal tot zijn recht als je haar goed geknipt is. De contouren moeten clean zijn. Ook de bakkebaarden moeten netjes bijgewerkt zijn. Lang of kort, dat maakt niet uit, als er maar een idee achter zit. Verder is het voor deze coupe belangrijk dat je oren te zien zijn anders krijg je teveel haar in je gezicht. Style het haar daarom achter je oren weg.

Bekijk de kapelfoto’s en laat je inspireren.

ADVERSUS