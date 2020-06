Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we vrij extreme herenkapsels. De haartrends voor de mannen gaan richting langer haar. De Eighties zijn weer in full swing. Maar laten we niet op de dingen vooruit lopen en eerst even kijken wat er de afgelopen seizoenen in de haarmode en kapseltrends voor de heren is gebeurd.

Van de hipster look met drastische undercut en baarden gingen we (terug) naar klassieke herencoupes met langer haar bovenop en kortere zijkanten en achterkant. Tegelijkertijd gingen we retro invloeden zien. De jaren ’60 en ’70 zorgden opnieuw voor gemoderniseerde Beatles looks en Britse hoofden. Daarnaast introduceerde de terugkeer van de Eighties langere haarlengtes én matjes.

Over die langere haarlengtes en matjes willen we het hier hebben. Deze haartrend zat er enorm aan te komen. Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we deze hair looks steeds vaker opduiken. De vraag is maar of ze ook voet aan de grond zullen krijgen. De thuiswerk-trend heeft ons teruggeworpen op casual looks. De modeweken voor juni 2020 zijn geannuleerd, en dat betekent: een gemiste kans om deze hair look te boosten. Al met al waait deze haartrend volgens ons over zonder dat-ie door het grote publiek opgepakt wordt. Daar komt nog bij dat geen gemakkelijke look is die snel afglijdt naar het ordinaire.

Maar heb je er zin in, experimenteer er dan mee. Langere haarlengtes zijn wél een trend dus je zou gewoon af en toe voor de grap je haar een Eighties look kunnen meegeven. Dat matje vinden wij persoonlijk een wat minder goed idee. Maar nogmaals, doe waar je zin in hebt. Fashion is fun. En soms is het gewoon leuk om je omgeving met een beetje te shockeren met je look.

