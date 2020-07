De kapseltrends voor de heren voor zomer 2020 laten verschillende, uiteenlopende stijlen zien. Je mag je haar zo kort dragen als je wilt. Maar lang haar voor de heren mag ook. Bij de modeshow van de Britse ontwerper John Richmond zagen we een afspiegeling van de coolste haarstijlen en haarsnitten voor zomer 2020.

Houd jij van een snelle, gemakkelijke haarstijl waar je geen omkijken naar hebt? Ga dan voor een superkort kapsel. Dit is een wash & go stijl waar je geen omkijken naar hebt. Deze haarcoupe is geschikt voor heren met een regelmatig gezicht.

Ben je een creatief type? Dan is deze Britse (rockstar)look misschien iets voor jou. Deze look doet al een paar seizoenen mee. Het is haarsnit met persoonlijkheid. Dergelijke kapsels doen het ook heel goed om prominente gelaatstrekken te camoufleren (een grote neus, een hoog voorhoofd). Overigens kun je dit kapsel ook op een klassiekere manier dragen door de pony zijwaarts te stylen.

Zin om je haar te laten groeien volgens de allernieuwste haartrends voor zomer 2020? Dan zul je geduld moeten hebben. Voordat je een haarcoupe als deze hebt, gaat er wel wat tijd overheen, maar daarna heb je ook wat. Met zo’n langere haarcoupe steel je de show. Besef wel dat je meer tijd kwijt zult zijn met de verzorging van je haar, en de haarstyling. Zeker in het begin is dit wennen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens (en update dan je kapper omtrent jouw nieuwe haarcoupe).

ADVERSUS