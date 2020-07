Volgens de beauty experts gaan de heren in herfst en winter 2020 2021 – net zoals de dames dat wel doen – haaraccessoires dragen. Dit idee is gebaseerd op de kapsels die te zien waren op de catwalk van Valentino (voor winter 2020 2021). Valentino’s modellen droegen kersentakjes in hun haar! Zo ver hoeft het volgens ons niet te komen. De kapseltrends mogen dicteren wat ze willen, we zijn er zelf ook nog bij. Maar feit is wél dat de allernieuwste kapseltrends (nog steeds) langere haarlengtes voor de heren laten zien. Ook voor zomer 2020.

De combinatie mannen plus lang haar ligt nog steeds een beetje moeilijk. Lang haar wordt vaak geassocieerd met vrouwelijk. Dat is onterecht. Het hangt er helemaal vanaf hoe je je haar draagt en wat voor coupe je erin laat knippen. Op de kapselfoto’s op deze pagina zie je drie langere haar looks met een stoere, mannelijke uitstraling.

De haarlengtes vallen tot op de kaak of ook daarover en zorgen voor een weelderige bos haar maar zijn tegelijkertijd heel draagbaar. De kapsels laten zien dat je je haar op één lengte kunt laten knippen maar ook dat je het van voren wat korter kunt dragen en naar achteren toe langer. Op die manier piept je haar van achteren je oren vandaan.

Behalve het kapsel dat je laat knippen, is ook de haarstyling heel belangrijk. De kapseltrends voor zomer 2020 laten vooral veel wet looks zien. Of goed gehydrateerde lokken. Gebruik een gel of wax voor een wet look. Je kunt ook een haarcrème gebruiken die je haar een goed gehydrateerd aanzien geeft.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

