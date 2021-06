Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Het is Men’s Fashion Week in Milaan en ADVERSUS is erbij. Op de catwalks voor zomer 2022 showen de allernieuwste herencollecties voor zomer 2022. Maar wij zijn (bijna) meer geïnteresseerd in de modellen die de collecties presenteren. Hoe kleden zij zich? En hoe zien de allernieuwste haarsnitten voor zomer 2022 eruit?

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Op deze pagina vind je een selectie van (vele) foto’s die wij van de mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana maakten. Qua kleding zijn we snel klaar: de meeste modellen droegen een spijkerbroek met een (cool) T-shirt. Ironische hoedjes en zonnebrillen waren ook van de partij.

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Over de haarsnitten en haarstyling daarentegen valt veel meer te vertellen. De kapsels liepen enorm uiteen: van grote krullenbollen tot crew cuts met korte pony’s, van gelhoofden met fingerwaves (yep!) tot kunstig gestylede hoofden met zwierige krul boven op het voorhoofd. Ook zagen we geblondeerd haar compleet met matje. En klassieke brave-jongens kapsels. Vaak ook was het haar naar voren gestyled in een soort krullenpony.

Een ander opvallend detail was de zwarte nagellak :-)

Mannelijke modellen bij Dolce & Gabbana zomer 2022. Foto: ADVERSUS

Bekijk onze foto’s maar eens. Misschien doe je er ideeën van op voor jouw eigen modelook of kapsel voor zomer 2021 (en loop je daarmee vet op de modetrends vooruit!).

ADVERSUS