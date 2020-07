Nieuwste kapseltrends zomer 2020. Ga voor die kuif!

Volgens de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020 is de rockabilly hair look weer terug. Deze look kun je gemakkelijk thuis nadoen.

De allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020 laten opvallend veel kuiven zien. Op meerdere catwalks kwamen we de rockabilly look tegen. Dit is een look die je zelf thuis gemakkelijk kunt nadoen.

De basis voor deze hair look kan een klassiek kapsel zijn. Je rockabilly look wordt modern volgens de allernieuwste haartrends als je haarcoupe heel scherp geknipt is. Dus: ga voor cleane contouren en gedefinieerde bakkenbaarden. Je kunt deze look ook creëren als je haar middellang of schouderlang is.

Breng al je haar met een stylingproduct en föhn naar achteren. Gebruik geen gel, maar een mousse of pommade zodat je haar niet hard wordt. Maak je kuif vrij hoog maar zorg ervoor dat het haar aan de zijkanten glad tegen je hoofd ligt. Je oren moeten vrij zijn. Heb je wat langere bakkebaarden style ze dan naar voren voor een hippe touch.

Zoals je ziet, laten de nieuwste haartrends voor zomer 2020 ook wat kortere zijkanten zien. Dit is stoer, maar maak er geen undercut van. De lange bovenlengte en de kortere zijkanten moeten mooi in elkaar overvloeien.

