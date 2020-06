Bij het woord ‘pony’ beginnen de meeste heren – terecht – te griezelen. Maar als we het over naar voren gekamd haar hebben, klinkt het al heel anders. En dat is meteen ook waar we het over hebben, al zullen we deze haarsnit voor het gemak met ‘ponykapsel‘ blijven aanduiden. Ook voor zomer 2020 zagen we backstage bij de modeshows en op de catwalks herenponykapsels.

Heb je een beetje lef en gevoel voor stijl, dan zal je een ponykapsel in overweging moeten nemen. Pony’s zijn supercool! Ze verlenen je een instant trendy look. Overigens zijn er pony’s en pony’s zoals je ook op onze kapselfoto’s ziet. Je kunt gaan voor een vrij, korte en rechte pony. Voor een sportieve look ga je voor wat kortere lagen bovenop je hoofd (zie de foto hierboven).

Voor een trendy en retro look ga je voor langere lagen en laat je alleen het haar wat meer naar achteren op je hoofd korter knippen zodat zich een opspringende kruin vormt (zie de foto hierboven).

Heb je krullend haar, laat het dan maar krullen. Een krullenpony is wel zo stoer. Deze pony mag ook langer zijn en zelfs tot over je wenkbrauwen vallen.

Bekijk de kapselfoto’s met deze allernieuwste hair looks voor zomer 2020 maar eens. Er zit vast een kapsel bij dat jij kunt hebben.

