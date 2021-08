Ben je afgevallen en heb je een platte maar slappe buik? Of is je huid met het verstrijken van de jaren minder strak geworden? Geen paniek! Dit doe je ertegen!

Slappe huid? 4x Anti-aging tips

Met het verstrijken van de jaren krijgt iedereen met een minder elastische huid te maken. Het is een normaal ouderdomsverschijnsel (wat je natuurlijk zoveel als mogelijk wilt en zelfs kunt vertragen). Andere oorzaken voor een slappe huid zijn: gewichtsverlies (vooral als het om een flink aantal kilo’s gaat), zonschade en roken.

Met deze opsomming van oorzaken weet je meteen wat je te doen staat: niet te streng lijnen, beschermd zonnen en stoppen met roken :-) Maar daarmee ben je er vaak nog niet. Gelukkig zijn er meer dingen die je kunt doen. Laten we er even samen doorheen lopen!

1. Krachttrainen

Ha… dat had je vast niet gedacht! En toch is krachttraining een beproefd middel tegen een slappe huid. Ten eerste is het altijd een goed idee om een vermagerend dieet te combineren met het ontwikkelen van je spieren. Want als je meer spieren hebt, werkt je stofwisseling beter (en val je sneller af). Ten tweede omdat spieren als ‘opvulmiddel‘ werken. Denk maar eens aan een slappe buik: een paar stalen spierbundels onder je vel en je ziet er meteen vele malen beter uit. Werk aan de winkel dus. Haal je gewichten maar weer tevoorschijn.

2. Smeren

Hoe elastischer en gehydrateerder je huid, hoe minder snel die gaat hangen. Overigens hoef je, om je huid soepel te houden, niet te investeren in dure, huidverstevigende crèmes met collageen en elastine want volgens experts zouden deze moleculen te groot zijn om in de huid door te dringen. Een ‘gewone’ vochtinbrengende crème is al voldoende. Deze crèmes zullen geen wonderen verrichten maar verbeteren wel het aanzien van je huid.

3. Je strak eten

Anders dan je misschien zou denken kun je aan tafel wél het nodige doen. Bepaalde voedingsstoffen zouden namelijk de collageenproductie en de aanmaak van andere belangrijke bouwstenen van je huid stimuleren. Het gaat om:

eiwitten (denk hierbij aan eieren, kipfilet, kwark, tonijn)

(denk hierbij aan eieren, kipfilet, kwark, tonijn) omega-3 vetzuren (komen we weer met die vette vis!)

(komen we weer met die vette vis!) water (het blijft een twistpunt of je je huid nu wel of niet van binnenuit kunt hydrateren maar het zou inmiddels toch wetenschappelijk bewezen zijn dat je huid er aanmerkelijk beter van gaat uitziet als je voldoende water drinkt)

(het blijft een twistpunt of je je huid nu wel of niet van binnenuit kunt hydrateren maar het zou inmiddels toch wetenschappelijk bewezen zijn dat je huid er aanmerkelijk beter van gaat uitziet als je voldoende water drinkt) vitamine C (vitamine C is de belangrijkste vitamine voor de collageensynthese) en vitamine D (een tekort aan vitamine D zou de collageenafbraak vergroten).

4. Opneembaar collageen

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat gehydrolyseerd collageen (een opneembare vorm van collageen) een positief effect heeft op het collageen in je huid. Opneembaar collageen is op internet en in winkels die voedingssupplementen verkopen in poedervorm verkrijgbaar. Verder zou je huid ook baat hebben bij – houd je vast – bottenbouillon!

Zoals je ziet, is er wel degelijk iets tegen een slappe huid te doen. Regelmaat is ook hier weer het sleutelwoord. Een keertje vis eten of een bouillonnetje van botten trekken is natuurlijk niet voldoende :-)

