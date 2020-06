5 Tips voor een goed verzorgd kapsel

Een goed verzorgde haarcoupe vergt wat geld maar vooral ook wat tijd van je, maar die investeringen haal je er snel dubbel en dwars uit. Een goed verzorgd uiterlijk, waarvan een goed verzorgd kapsel een belangrijk onderdeel is, verleent je autoriteit en overredingskracht.

Wist jij dat men in het algemeen meer geneigd is om dingen aan te nemen van iemand met een stijlvol voorkomen? Zo zouden leerlingen sneller dingen oppakken als er een stylish iemand voor de klas staat. Hetzelfde geldt in de zakenwereld. Een goed verzorgd uiterlijk levert je voordelen aan de onderhandelingstafel op.

Vandaag willen we het hebben over een goed verzorgde haarcoupe. We hebben 5 kapseltips (+1 scheertip) voor je om er altijd top verzorgd uit te zien.

1. Plan je haarcoupe met je kapper

Je haar is altijd in beweging (het groeit immers) en hetzelfde geldt voor je haarcoupe. Je kapsel verandert in de tijd als gevolg van de veranderende trends, de ontwikkeling van je eigen smaak, veranderingen in je levensstijl en het voortschrijden van de jaren. Zorg dat je altijd goed voor ogen hebt wat jij van je kapper wilt en breng dat zo duidelijk mogelijk op deze professionele figuur over.

Bespreek met je kapper niet alleen hoe jij je haar op het moment van je afspraak wilt laten knippen maar leg ook uit waar je naartoe werkt, zeker als je van een korte coupe naar iets langer haar wilt overstappen. Plan samen met je kapper de stappen richting de haarcoupe die je in je hoofd hebt.

2. Sla je zeswekelijkse knipbeurt niet over

Laat je haarcoupe elke zes weken professioneel knippen zodat de coupe er weer scherp in zit en de contouren netjes zijn afgewerkt. Zorg ervoor dat je kapper ook de bakkebaarden niet vergeet!

3. Verzorg je haar goed

Was je haar regelmatig en met een shampoo die geschikt is voor jouw haar. Let erop dat je de shampoo goed uitspoelt en gebruik altijd een conditioner. Heb je last van roos, blijf daar dan niet mee doorlopen, maar vraag advies in de apotheek of raadpleeg een arts. Pak het goed aan.

4. Onderschat het belang van haarstyling niet

De tijden dat je ’s morgens na het opstaan met een hand door je haar kunt volstaan zijn voorbij. Wil je goed voor de dag komen, dan zul je je haar moeten stylen. Verdiep je in de verschillende stylingsproducten, leer de verschillende mogelijkheden kennen (mat, glanzend, stug of steil), probeer meerdere producten en wees niet bang om de föhn te gebruiken. Je kapper kan je hierbij helpen om je vertrouwd te maken met alle stylingsmogelijkheden.

5. Verwijder zichtbare oor- en neusharen

Verwijder oor- en neusharen die zichtbaar zijn. In sommige gevallen is het ook nodig om de wenkbrauwen iets te trimmen (als ze er maar natuurlijk blijven uitzien). Weet je niet waar je beginnen moet, laat het dan eens professioneel doen en kijk goed mee zodat je het de volgende keer zelf kunt.

6. Scheren met een scherp mesje

Een gladde kin ziet er altijd schoon en verzorgd uit. Het beste moment om te scheren is na het douchen. Scheer tegen de groeirichting van de haartjes in en gebruik altijd scherpe mesjes en voor jouw huid geschikte scheerproducten (voor tijdens en ook na het scheren) om scheerirritatie (pseudofolliculitis barbae) te voorkomen. Heb je een baard – tegenwoordig heel trendy – verzorg ‘m dan ook goed! Ook hier kan het leerzaam zijn om het eens professioneel te laten doen om de trucjes van het ‘vak’ zelf onder de knie te krijgen.

