Wordt dit kapsel jouw nieuwe zomer 2020 hair look?

De kapseltrends voor zomer 2020 laten weer volop wet looks zien. Deze looks zijn supercool en heel gemakkelijk te stylen.

De kapseltrends voor zomer 2020 laten langere haarsnitten zien. Maar niet iedereen heeft daar zin in. Een klassiek, kort kapsel kan net zo trendy en cool zijn. Met klassiek, kort kapsel wordt nog altijd een snit met een langere bovenlengte en korte zijkanten en een korte achterkant bedoeld. Deze coupe werkt voor iedereen. Het is een coupe zonder fratsen, met nette bakkebaarden en een keurige haarlijn.

Maar ook deze coupe kun je enigszins personaliseren. Je kunt de bakkebaarden bijvoorbeeld wat langer laten zoals de heren op deze kapselfoto’s. Je kunt die laatste zelfs laten overlopen in een heel lichte stoppelbaard, ook al zijn gladde wangen toch wel weer echt de trend.

En verder kun je het natuurlijk op allerlei manieren stylen. Voor de zomer is een wetlook altijd heel geschikt (gellooks zijn bovendien een super kapseltrend voor zomer 2020). Maak het jezelf gemakkelijk. Breng je haar zonder middenscheiding met gel naar achteren voor een stoere retro look. Is je haar bovenop behoorlijk lang, dan kun je er met een ronde borstel een golfbeweging in maken. Zo krijg je een vintage feeling die tegelijkertijd supercool is.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wordt dit jouw nieuwe zomer 2020 hair look?

