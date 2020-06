Zo laat je je haar knippen. Dé haartrend voor zomer 2020? Lang(er)e herenkapsels

De kapseltrends voor lente zomer 2020 voor de heren laten langere haarcoupes zien. Maar dat wist je allang. Misschien heb je in de tussentijd je haar al laten groeien. Dan is het nu tijd om met hippe coupes te experimenteren.

Want lang haar moet, net zoals korte kapsels, natuurlijk goed geknipt zijn. Er moet een goed model in zitten. Niet altijd is het gemakkelijk om een coupe te vinden die bij jou past. Maar ben je een stoere, snelle jongen met een gezonde dosis zelfverzekerdheid (en zelfhumor) dan is de haarcoupe die wij backstage bij de modeshow voor herfst winter 2020 2021 spotten, misschien iets voor jou. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Deze haarsnit is helemaal conform de allernieuwste haartrends.

Opvallend is dat het haar bovenop het hoofd vrij lang is, ook aan de voorkant. Het valt tot op de neus. Aan de achterkant, met name in de nek is het haar korter. Die kortere haarlengte loopt heel geleidelijk over in de langere bovenlengte. Voor de rest is dit kapsel heel clean met een minimum aan bakkebaarden. Het allercoolste aan dit kapsel is natuurlijk de beweging die erin zit. Dit resultaat bereik je met de juiste haarstylingsproducten. Een thickening mousse bijvoorbeeld kan je al een heel eind op weg helpen. Vraag je kapper om advies. Wat ons betreft is dit kapsel supercool en het proberen waard.

