Mannen en haarkleuren. Statement kleuren en haarverfjes voor hem

Op mannen en haarkleuren rust nog steeds een soort taboe, en misschien terecht. Iedereen kent het beeld van de grijzende man die opeens met een inktzwart hoofd voor de dag komt. Of kastanjebruin zonder enige nuance en diepte. Of een egaal stroblonde kleur. Maar als we naar de jongeren kijken, dan moeten we concluderen dat die een flinke inhaalslag aan het maken zijn, zeker als het op de statement kleuren aankomt.

Statement haarkleuren voor hem

De opvallende haarkleurentrends van de afgelopen jaren betroffen niet alleen het vrouwelijk schoon, ook de mannen, vooral de jongeren, zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan. Blauw, grijs, groen, oranje, roze… al deze haarkleuren doken in het straatbeeld op. En nog steeds zien we ze voorbijkomen.

Waaghalzen experimenteren met pastels of met felle statement kleuren. Ook de modeontwerpers doen eraan mee, iets wat voorheen ondenkbaar was. Zo zagen we op de catwalk van Versace voor zomer 2020 heren met groen, blauw, roze en geel haar.

Haarverven voor hem

Steeds vaker ook zien we jonge mannen die hun haar blonderen of in een semi-natuurlijke kleur verven. En dat ziet er vaak ‘vet cool’ uit. Hoogblond, platinablond, maar ook warme kleuren met een oranje of rode ondertoon. De inspiratie voor deze kleuren komt vaak uit de muziekwereld, niet alleen die van nu maar bijvoorbeeld ook uit jaren ’80 die nu weer helemaal in zwang zijn (denk aan David Bowie en Rod Stewart).

Deze kleuren komen veelal niet uit een pakje van de supermarkt maar zijn het werk van kundige vakmensen. Voor een interessante haarkleur het is het altijd nog het beste om je tot een goede kapper te wenden.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien krijg je zin om ook eens met een kleurtje te experimenteren. Ben je (nog) niet klaar voor een drastische switch van haarkleur, dan kun je beginnen met een uitwasbaar kleurtje voor een avondje (en die kun je wel gewoon in de supermarkt kopen).

