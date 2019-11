Mannenkapsels 2020. Durf jij zo’n modern bloempotkapsel te laten knippen?

Het bloempotkapsel is terug in de mode. Je kunt voor een ‘klassieker’ gaan. Maar je kunt er ook een moderne jaren 2020 twist aan geven.

Bloempotkapsels blijven opduiken in de mode. Dat geldt ook voor herfst winter 2019 2020. Alles komt uiteindelijk terug, dus eigenlijk zouden we ons er niet over hoeven te verbazen. Maar het bloempotkapsel neemt toch wel een bijzondere plaats tussen de kapsels in, enerzijds omdat het ‘uit nood geboren is’ (het is een typisch – met alle respect – armeluiskapsel) en anderzijds omdat het – laten we eerlijk zijn – ronduit lelijk is.

Maar juist omdat dit mannenkapsel zo lelijk is, is het boeiend. Op één of andere manier heeft deze look wel wat. Zeker als je er een moderne twist aan geeft.

Modern bloempotkapsel voor hem

Bekijk het herinterpretatie van het bloempotkapsel voor herfst winter 2019 2020 op onze kapselfoto’s maar eens. Van voren gezien, oogt dit kapsel supercool. Het heeft een korte, rechte pony (helemaal hot onder de heren op dit moment) die speels wordt gedragen. Pas van opzij gezien, wordt duidelijk dat het een bloempotkapsel (bowl cut) betreft.

Het kapsel is heel scherp geknipt. De scherpe lijn wordt extra geaccentueerd door de kortgeschoren onderkant. Scherpe lengtecontrasten mogen dan niet meer zo actueel zijn, in dit kapsel heeft zo’n abrupt lengteverschil echter wel een heel eigentijdse functie.

De combinatie van de korte rechte maar speelse pony aan de voorkant en kortgeschoren onderkant maken dit bloempotkapsel modern.

Hieronder nog wat foto’s van hetzelfde kapsel die je bij je kapper van pas kunnen komen. Als je het aandurft tenminste…

