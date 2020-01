Je hoeft geen rocker of popster te zijn om je haar lang te dragen. Je hoeft geen Californische surf jongen te zijn om je haar te laten wapperen in de wind. Je hoeft geen alternatieveling te zijn die met een rugzak de wereld rondreist om maanden, jaren de kapper te mijden. En evenmin word er van je verlangd dat je in de modewereld werkt om lang haar te mogen dragen. Lang haar is cool en iedereen mag zich eraan wagen. Ook jij.

Als je ooit met het idee gespeeld hebt om je haar te laten groeien, dan is dit het moment ervoor. Lange herenkapsels zijn dé trend voor 2020. Niet dat je met de mode moet meedoen, daar niet van. Maar wél omdat het gemakkelijker, of in ieder geval minder moeilijk, is om je haar te laten groeien in een omgeving en een tijd waarin dat begrepen wordt.

Je haar laten groeien is, anders dan je misschien zou denken, zo eenvoudig nog niet. Je moet door allerlei fasen heen. Er zullen tijden zijn waarop het ‘er niet uitziet’. Negatief commentaar uit je omgeving zou op dit soort momenten funest kunnen zijn. Na de zoveelste bad hair day wordt het wel heel verleidelijk om de schaar erin te zetten. Daarom is het fijn als je op een beetje steun uit je omgeving kunt rekenen. Verder zul je zelf ook moeten leren om je haar stylen zodat je het aantal bad hair days tot een minimum kunt beperken.

En dan komt er een dag je haar opeens lang is en dat je er een goed model in kunt laten knippen. De meeste fashion modellen dragen hun haar op één lengte. Juist gaat er zoveel tijd overheen voordat je echt met wapperende haren door het leven kunt gaan. Maar zoals we al zeiden: die dag gaat komen.

Om de motivatie hoog te houden, vind je hieronder een aantal lange herenkapsels die wij backstage bij de modeshow van Philipp Plein spotten. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en maak die afspraak bij kapper voorlopig maar even niet…

