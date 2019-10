Mannenkapsels 2020. Vijf trendy haarsnitten die in de mode zijn

De haartrends voor de heren leken even stil te staan. De obsessie met de hipster look en undercuts heeft lang geduurd. Wie niet mee wilde doen, ging voor een klassiekere look met een lange bovenlaag en korte zij- en achterkanten. En toen was het opeens tijd voor een kentering, zoals je dat in de mode (en dus ook kapsel trends) wel meer ziet.

Als reactie op de undercuts en de opvallende lengteverschillen in één en dezelfde haarsnit gaan we ons haar nu weer langer dragen, en vooral ook op één lengte. Zijkanten en achterkant worden langer. Zelfs het ordinaire matje is weer terug. Een enkeling waagt zich nog aan een geschoren achterkant maar dan alleen om origineel te zijn (en niet om een massale trend te volgen). Bekijk de haarsnitten hieronder maar eens. Misschien inspireren ze je tot een moderne haarcoupe.

Het uitgegroeide klassieke kapsel

Dit kapsel valt nog net in de categorie ‘kort’. Het haar is zo ongeveer op één lengte geknipt, alleen van achter is het opgeknipt (of opgeschoren).

Het halflange kapsel op één lengte

Deze haarsnit à la Ton Heukels (Nederlands topmodel) is cool en up-to-date. Het is een kwestie van laten groeien en recht afknippen. Easy maar als je van kort komt, vergt het wel even wat tijd en geduld.

Krullenbol

Heb je krullen? Laat ze dan wild groeien! Krullen zijn hot. Vraag aan je kapper of hij ze enigszins fatsoeneert maar knip ze vooral niet af.

Matje

Een paar seizoenen geleden hadden we het nog voor onmogelijk gehouden: het matje is terug. Laat je haar lekker groeien en ga voor een lange achterkant met van die lekker ordinaire krulletjes. Wat product erin en jij hebt een vet stoere kop!

Brave jongen

En ja, deze klassieke haarsnit doet ook nog mee. Streng verboden: grote lengteverschillen. Must-have: een geschikt haarproduct voor een verzorgde look. Verder is het vooral een kwestie van goed met je vingers werken. Style je haar lok voor lok door het met je vingers en product in model te kneden.

ADVERSUS