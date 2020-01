Als je je haar lang(er) wilt laten groeien, en je van nature krullend haar of slag hebt, dan weet je vast heel goed dat er dagen zijn dat je er geen kant mee op kunt. Dat zijn van die dagen dat het lange(re) haar waarvoor je zo hard aan het sparen bent, het gevaar loopt om de avond niet te halen. Je hand ligt al op je mobieltje om de kapper te bellen voor een grondige knipbeurt.

Je hebt al van alles geprobeerd. Je hebt je haar gewassen maar het resultaat is een droge struik glanzend en wijd uitstaand haar als dat van een pop. Je probeert de krullen onder controle te krijgen met een gel of mud, en lijkt het alsof het je gelukt is, maar als je jezelf even later weerspiegeld ziet in een winkelruit op straat zie je tot je schrik dat je alweer met een vogelnest op je hoofd rondloopt.

Denk niet dat we overdrijven. Als je krullend haar hebt, of slag in je haar, dan herken je de ellende die we hierboven beschreven hebben ongetwijfeld. Gelukkig is er een oplossing, en die oplossing zit ‘m in een correcte haarverzorging en het gebruik van de gerichte haarstylingsproducten. Hier zijn de tips van de experts:

Was je haar niet te vaak. Om de drie of vier dagen is meer dan genoeg. Je haar wordt er alleen maar droog en onhandelbaar van. Gebruik een milde shampoo, of beter nog – als je die kunt vinden – een speciale shampoo voor krullend en droog haar. Gebruik een haarmasker om je haar te hydrateren. Breng het na de shampoo aan, laat het een paar minuten intrekken en spoel je haar dan goed uit. Gebruik, als het even kan, geen föhn. Je haar droogt ervan uit, de punten kunnen splijten en het kan wijduit gaan staan, allemaal dingen die je wilt vermijden. Als het dan echt moet, gebruik dan eerst een haarproduct om je haar tegen de hitte van de föhn te beschermen (van het type dat vrouwen gebruiken als ze hun haar met de steiltang bewerken). Koop een leave-in conditioner. Bereid je erop voor dat je er een paar zult moeten proberen voordat je de goede voor jouw haartype te pakken hebt. Een leave-in conditioner hydrateert je haar maar maakt het ook zwaarder. Je zou dit product zelfs als een stylingsproduct kunnen gebruiken, als een gel of een mud. Breng het op handdoekdroog haar aan. Ook met haarstylingsproducten zul je moeten experimenteren. Of het nu gaat om een gel of mud, het juiste product vind je alleen door er een aantal te proberen, en door te oefenen met het aanbrengen ervan. Alleen door te experimenteren leer je de haarstylingsproducten en je eigen haar kennen. Daar kan geen kapper met al zijn kennis tegenop. Tot slot zou je kunnen overwegen om je haar wat te laten fatsoeneren, zonder echter aan de lengte te komen. Als er iets van een model in zit, is het gemakkelijker te controleren. Maar dan moet je wel zeker zijn van je kapper, want als je voor lang haar spaart, wil je niet opeens weer een paar centimeter achterop liggen.

Tot zover onze tips, zeven punten die kunt toevoegen aan je dagelijkse haarverzorgingsroutine. Ze zijn vooral nuttig als je besloten hebt om je haar lang(er) te laten groeien maar je krullen je tot wanhoop drijven en elke dag riskeren om de avond niet te halen. Je haar controleren is het geheim, en dat is nu geen geheim meer.

