We roepen het al tijden: de haarsnitten voor de heren worden langer. Soms zouden we willen dat we ander nieuws voor je hadden, maar het is nu eenmaal zo. Omdat we andere geluiden wilden (hoopten) te horen, interviewden we hair stylist Dora Roberti die we backstage bij de modeshows in Milaan leerden kennen. Ook zij kwam voor de heren direct met langere haarsnitten op de proppen.

‘De haarlengte voor de mannen worden steeds langer, dat is wel zeker,’ begint Dora Roberti. ‘Het gaat hier vooral om heel natuurlijke en zachte coupes, maar dat betekent niet dat we ons haar maar laten wildgroeien. Ook deze langere haarcoupes moeten er verzorgd uitzien, en zeker niet wild. Ik denk dat we langzaam maar zeker afstevenen op een trend van langere haarcoupes met een ‘without effort’ feeling. Qua lengte gaan we echter nooit over de schouders heen!’

De haarcoupes voor de heren worden langer, maar de schouderlengte is de maximale haarlengte die we voor de heren voor voorjaar zomer 2020 gaan zien

Heren, je weet wat je te doen staat! Laat die haren groeien. Sla één of twee keer een knipbeurt over en je bent al een heel eind. Houd je erg van een verzorgde coupe, druk je kapper dan op het hart om je haar alleen bij te punten en de contouren te groomen.

ADVERSUS