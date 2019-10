Mannenmode winter 2019 2020. Total black is back!

Total black is terug. Tips en suggesties voor een up-to-date total black look voor herfst winter 2019 2020.

Jarenlang was het alles kleur wat de klok sloeg, niet alleen in de dames- maar ook in de herenmode. Eindelijk gaat de knop om. Voor herfst winter 2019 2020 zagen we – gelukkig – weer total black outfits op de catwalks en we verwachten deze modetrend ook snel op straat te gaan zien.

Met zwart op zwart kun je alle kanten op. Het kan heel stijlvol zijn of juist heel punk/rock (invloeden die we deze winter in de mode veel tegenkomen). We doen je een paar suggesties aan de hand voor een total black look volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2019 2020.

Ga voor zwart (nep)leer. Glad zwart leer is hotter dan ooit. Een zwartleren biker jacket of een zwartleren broek zijn zo ongeveer must-have items voor de moderne man. Combineer verschillende texturen met elkaar. Hierdoor krijgt je outfit diepte en voorkom je dat het één zwart vlak wordt. Mix and match stijlen: combineer een zwartleren biker jacket met een zwarte krijtstreepbroek, draag een zwarte jogging broek onder een halflange klassieke zwarte wintermantel. Heb je lef, combineer dan zwartleer met zwartleer. Probeer een artistiek zwartzijden overhemd onder een zwarte blazer (zie de foto’s). Ga voor zwarte schoenen. Keus te over: zwarte combat boots, zwarte veterschoenen, zwarte Chelsea boots. Je keuze hangt af van je stijl. Houd je wel van een geraffineerde punk/rock look experimenteer dan eens met zwarte nagellak. Bekijk de foto’s waarop creaties van de Italiaanse ontwerpster Isabel Benenato te zien zijn. Wij vonden haar collectie voor herfst winter 2019 2020 heel inspirerend. Laat je fantasie gaan en creëer een total black look die bij jouw persoonlijkheid past.

ADVERSUS