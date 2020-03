Maserati start tests met prototype nieuwe MC20

Maserati heeft 100% Italiaans DNA en is continu in beweging. Het merk heeft een aantal iconische hotspots in Italië geselecteerd die de wereldwijde ‘Masters of Italian Audacity’ merkfilosofie weerspiegelen, waarvan de nieuwe MC20 de eerste en ultieme uiting is.

Het prototype is ‘s nachts gefotografeerd op het Piazza degli Affari in Milaan, onder Maurizio Cattelan’s kunstwerk L.O.V.E., een symbool van Italiaans lef verpakt in een internationaal hedendaagse kunstwerk.

De eerste outing van het prototype markeert de start van een intensieve periode van weg- en circuittests, onder uiteenlopende omstandigheden, om belangrijke data te vergaren voor de definitieve setup van de auto.

De komende dagen doet het prototype diverse andere locaties aan die symbool staan voor de Italiaanse stoutmoedigheid, alvorens terug te keren naar Modena.