Matrix looks. Milan street style lente 2020

Total black (of bijna dan) is terug in de mode. We zagen het afgelopen zomer al aankomen. De heren droegen tijdens de modeweken nog steeds veel kleur, maar hier en daar zagen we opeens weer zwarte outfits opduiken.

Natuurlijk kwam deze ‘trend’ niet zomaar uit de lucht vallen. Ook op de catwalks voor de afgelopen en komende seizoenen is zwart weer in ere hersteld (als zwart ooit al uit de mode is geweest). Deze modetrend werd nog eens extra leven ingeblazen door de stoere ontwerpen met ‘Matrix invloeden’. Denk hierbij aan lange, zwartleren jassen, stoere zwarte halfhoge boots en zwarte zonnebrillen.

De fashionista’s bij de modeshows interpreteren de modetrends op hun eigen manier. Op onze streetstyle foto’s zie je drie interpretaties, drie looks die stroken met de modetrends voor voorjaar 2020 maar wel met een eigen persoonlijkheid.

Zo kunnen witte sokken je ‘signatuur’ worden (‘Die man met die witte sokken’). Je kunt je ook laten inspireren door de jaren ’80 door pailletten te mixen met Matrix-achtige items. Items in zwart fluweel kunnen ook een verrijking van je look vormen.

Met andere woorden: in de mode heb je trends maar geen regels. Ga voor je eigen interpretatie! Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren! Let daarbij ook op de hair styling en grooming van deze heren, want ook deze elementen dragen bij aan een succesvolle modelook.

