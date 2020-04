Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC: na de SUV nu ook de Coupé te bestellen

Na de verkoopvrijgave van de GLE 350 de 4MATIC SUV eerder dit jaar, is de plug-in hybrid vanaf medio april ook als Coupé te bestellen. De GLE 350 de 4MATIC overtuigt met zijn grote, volledig elektrische actieradius: dankzij een accu met een capaciteit van 31,2 kWh is hij in staat om meer dan 100 kilometer (volgens NEDC) te rijden met een bijpassende rijstijl. Bovendien heeft hij een topsnelheid van 160 km/h met uitsluitend een ingeschakelde elektromotor. De ultramoderne viercilinder dieselmotor is eveneens zeer efficiënt. De GLE 350 de 4MATIC Coupé is leverbaar vanaf € 98.384* en de GLE 350 de 4MATIC SUV vanaf € 85.410* (*consumentenadviesprijzen inclusief BTW, BPM en afleverkosten).

De aanzienlijk grotere actieradius van de GLE 350 de 4MATIC Coupé in vergelijking met andere plug-in hybrids effent de weg naar een nog fijnere elektrische rijervaring. Een speciaal vormgegeven achterzijde en een aangepaste achteras creëren ruimte voor de grote accu. Er zit geen laaddrempel in de bagageruimte, die met een bagageruimtevolume tot 1.710 liter nog steeds royaal is (1.915 liter bij de SUV). Het aandeel elektrisch rijden wordt niet alleen vergroot door de grote actieradius, maar ook door de mogelijkheid om onderweg snel te laden. Daartoe beschikt de GLE over een gecombineerde laadstekker voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC). Deze bevindt zich in de linker zijwand, symmetrisch met de tankklep aan de rechterkant van de auto. Bij de betreffende DC-laadstations kan de accu in circa 20 minuten worden opgeladen (10-80 procent laadtoestand (SoC)) of in circa 30 minuten (10-100 procent SoC). De DC-boordlader (gelijkstroom laden, 60 kW) behoort bij de GLE 350 de 4MATIC Coupé tot de standaarduitrusting.

Als grootste lid van de EQ Power-familie profiteert de GLE 350 de 4MATIC Coupé extra van de allernieuwste technologie. Hiertoe behoort ook het grote potentieel dat mogelijk wordt gemaakt door de recuperatie op alle vier de wielen, met een maximaal recuperatiekoppel van 1.800 Nm. In deze modus kan de snelheid in de meeste rijsituaties worden verlaagd door simpelweg het gaspedaal los te laten. Bovendien heeft de GLE als plug-in hybrid een onbeperkt trekvermogen tot 3.500 kg. De aanhangwagenassistent maakt het manoeuvreren met een aanhanger ook voor onervaren bestuurders eenvoudig. Deze assistent regelt de stuurhoek van het trekkende voertuig automatisch.

De aerodynamica van de GLE 350 de 4MATIC Coupé is sterk verbeterd. Geoptimaliseerde spoilers, wielkasten en speciale aerovelgen dragen bij aan een verbeterde luchtweerstand en bieden een cw-waarde van 0,32. Ook biedt de Coupé dankzij de langere wielbasis achterin meer beenruimte dan zijn voorganger. De uitrusting van het achtercompartiment kan aan de individuele behoeften van de passagiers worden aangepast.

Belangrijke gegevens:

Elektrische actieradius 106 km (NEDC)

Elektrisch vermogen 100 kW

Systeemvermogen 235 kW/320 pk

Systeemkoppel 700 Nm

Topsnelheid 160 km/h (elektrisch)/210 km/ h (totaal)

Acceleratie 0-100 km/h in 6,8 seconden

Mercedes me Charge biedt ondersteuning bij het opladen onderweg

De nieuwe boordlader verdubbelt de laadcapaciteit van 3,6 kW naar 7,4 kW en is een ideaal compromis tussen grootte, gewicht en laadcapaciteit. Een ontladen accu kan zo in 1,5 uur volledig worden opgeladen via een wallbox, bijvoorbeeld comfortabel thuis. Hetzelfde is mogelijk in ongeveer 5 uur via een gewoon stopcontact. Niet alleen via het stroomnet thuis, maar ook onderweg is het mogelijk om comfortabel en ongecompliceerd te laden. Het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) helpt de bestuurder namelijk bij het vinden van laadstations. De natuurlijke spraakherkenning van het MBUX-systeem maakt het mogelijk om de zoektocht te starten met “Hey Mercedes, vind laadstations in de buurt”.

Mercedes me Charge biedt bestuurders van een plug-in hybrid optioneel toegang tot een van de grootste laadnetwerken ter wereld met alleen al in Europa meer dan 300 exploitanten van openbare laadstations (stad, parkeergarages, autosnelwegen, winkelcentra, enz.). Dankzij het navigatiesysteem kunnen klanten van Mercedes-Benz deze laadstations gemakkelijk vinden en gemakkelijk toegang krijgen tot de laadpunten via de Mercedes me Charge-laadkaart, via de Mercedes me-app of direct vanuit de auto. Hiervoor zijn geen andere contracten nodig: naast een eenvoudige authenticatie profiteren klanten van een geïntegreerde betalingsfunctie met eenvoudige facturering nadat ze hun betaalmethode hebben ingevoerd. Elk laadproces wordt automatisch verrekend. De individuele laadprocessen worden maandelijks in een overzichtelijke factuur samengevat