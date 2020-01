Mode winter 2020 2021. Backstage bij Salvatore Ferragamo

ADVERSUS ging backstage bij de modeshow van Salvatore Ferragamo voor herfst winter 2020 2021. Met deze unieke fotoreportage nemen we je mee achter de schermen.

ADVERSUS ging backstage bij de modeshow van Salvatore Ferragamo voor herfst winter 2020 2021. Met deze unieke fotoreportage nemen we je mee achter de schermen. Bekijk de allernieuwste mode voor volgend jaar winter. De mood is ultrachic. Let ook op de kleuren. Die zijn heel actueel. Je kunt daar nu al iets mee doen. Onnodig te zeggen dat ook de modeaccessoires de nodige aandacht verdienen.

Qua haarsnitten zagen we vooral veel modellen met wat langere kapsels, voor in de nek. Bekijk de foto’s maar eens!

