Modeaccessoires voorjaar 2020. De crossbag wordt double-crossbag! (Kun je het volgen?)

Een paar seizoenen geleden kwam de Eighties-heuptas terug in de mode, zo’n buideltas die de gemiddelde toerist toentertijd droeg. De modeontwerpers borduurden voort op de trend en bedachten buideltassen die je overdwars over je lichaam droeg. Het werd een superhit die vooral onder de jongeren aansloeg. Voor lente zomer 2020 doen we nog een stap verder. We gaan nu ook tassen, elegante herentassen, overdwars dragen.

Koploper op dit gebied is het chique Italiaanse modehuis Ermenegildo Zegna. Zegna stuurde zijn modellen de catwalk op in relaxede maar chique outfits die werden gecompleteerd door platte herentassen, net een paar slagen groter dan een portefeuille, waarvan het hengsel kruiselings over de borst wordt gedragen (een beetje zoals de postbode).

Opvallend is dat de tas ONDER de blazer wordt gedragen. Niet voor niets zijn de tassen heel plat van formaat. Het slanke silhouet van het maatkostuum wordt hierdoor niet onderbroken.

Een andere trend, en die zagen we bij Neil Barrett, is die van de ‘doublebag’. Doublebags zijn al sinds jaar en dag een trend, maar wij hadden ze nog niet in de vorm van ‘crossbags’ gezien. Dames en heren, mogen wij bij U introduceren: de ‘double-crossbag’!

Interessant is ook de interpretatie van de crossbag van Versace. Die is stoer en rock/punk.

Bekijk de foto’s. Misschien kun je er iets mee!

ADVERSUS