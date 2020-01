Modecollectie man Fendi 2020. De chique tuinman van Fendi

Het Italiaanse modehuis Fendi showde de herencollectie voor lente zomer 2020 nu eens niet in de eigen showroom maar in het park van Villa Reale in het hartje van Milaan. De collectie was duidelijk geïnspireerd door de natuur. De modellen zagen eruit als chique tuinmannen.

Ze droegen outfits in natuurlijke kleuren, met name groen, beige en bruin. Ook de materialen waren heel natuurlijk: zijde, katoen, wol, kasjmier, leer en denim. Het Fendi FF logo was ook in deze collectie weer nadrukkelijk aanwezig.

De heren – pardon, tuinmannen – droegen casual-chique outfits: wijde broeken met overhemden in dezelfde toonaard, perfect gesneden lichte pakken, shorts met herkenbare Fendi-strepen, tuinbroeken en overalls en helblauwe spijkerbroeken met vrij hoge taille en niet al te strakke pijpen. Aan hun voeten droegen de modellen sneakers of leren sandalen.

De zachte lichtbruine leren jasjes en accessoires versterkten het natuurlijke (maar chique) gevoel van deze collectie.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS