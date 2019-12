Modecollectie man Versace lente zomer 2020. Voor heren met lef

Zelfvertrouwen is het uitgangspunt voor de modecollectie voor lente en zomer 2020 van Versace. Deze mode is voor zelfverzekerde heren!

Zelfvertrouwen is het uitgangspunt voor de modecollectie voor lente en zomer 2020 van Versace, dat is zo ongeveer de kern van het persbericht van Versace. De nieuwe collectie gaat over de persoonlijke groei van een jong man die, eenmaal volwassen en rijp, zelfverzekerd genoeg is om met zijn image te spelen. Meer dan zelfverzekerdheid is daar wellicht lef voor nodig. Niet iedereen zal zomaar in een luipaardprint de deur uitgaan.

Hoe het ook zij, interessant is de nieuwe zomercollectie van Versace in ieder geval wel. De kleuren en fantasieën zijn zoals altijd nadrukkelijk aanwezig, de lijnen zijn gekleed, de pasvormen perfect.

Leren jasjes zijn versierd met franjes; biker gilets en donker spijkergoed zijn gecombineerd met prints. De collectie vertoont invloeden uit de pop cultuur van de jaren ’90 en is geïnspireerd door Prodigy.

Afbeeldingen van antieke vazen, heel herkenbaar als Versace, zijn omgewerkt tot een nieuw patroon.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.